بیستوچهارمین کنگره مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران با حضور برجستهترین اساتید و متخصصان سرطان کشور، صبح امروز در یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیستوچهارمین کنگره مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران صبح امروز با حضور مطرحترین اساتید و متخصصان این حوزه آغاز به کار کرد و به مدت سه روز در استان یزد ادامه خواهد داشت. هدف اصلی این کنگره، تبادل نظر درباره تازهترین یافتهها و پیشرفتهای علمی در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان عنوان شده است.
در مراسم افتتاحیه این رویداد، دبیر اجرایی کنگره، یزد را سومین میزبان این برنامه بزرگ ملی پس از تهران دانست و گفت: بیش از پانصد متخصص و پژوهشگر برجسته از سراسر کشور در این کنگره حضور دارند که حدود چهارصد نفر آنان بهعنوان سخنران و اعضای فعال علمی مشارکت میکنند.
دکتر فرات با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی دانش تخصصی در حوزه سرطان افزود: سرطان بیماریای است که همواره با تغییر و تحول همراه است. امیدواریم خروجی این کنگره بتواند در بهبود روند درمان و کاهش چالشهای بیماران نقش مؤثری ایفا کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در حاشیه این همایش گفت: تقریباً همه پزشکان برجسته خون و انکولوژی کشور امروز در یزد گردهم آمدهاند. این استان اکنون بهعنوان مرکز درمانی شرق و جنوب شرق ایران شناخته میشود و سال گذشته بیش از شش هزار بیمار مبتلا به سرطان از خدمات رادیوتراپی و شیمیدرمانی مراکز تخصصی یزد بهرهمند شدهاند.
دکتر زارع از افتتاح مرکز جدید کموتراپی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توسعه زیرساختها باعث میشود هیچ بیمار مجبور به مراجعه به استانهای دیگر برای درمان نباشد.
در ادامه این برنامه، پروفسور قوامزاده پدر پیوند مغز استخوان ایران، ضمن قدردانی از میزبانی یزد، گفت: انتخاب یزد برای برگزاری این کنگره، علاوه بر ارزشهای علمی، فرصتی مهم برای تقویت توان درمانی استان است.» وی با اشاره به انجام ۵۶ عمل موفق پیوند مغز استخوان در یزد اظهار کرد: امیدواریم با کمک خیرین، بخشهای سلتراپی و ژنتراپی نیز در این استان راهاندازی شود تا بیماران نیازمند داروهای بسیار گرانقیمت، از درمانهای نوین بهرهمند شوند.
او همچنین توصیههایی برای پیشگیری از سرطان ارائه کرد و گفت: پرهیز از مصرف بیشازحد نمک، چربی و شیرینی، ترک سیگار و تریاک، مصرف بیشتر سبزیجات و انجام فعالیت بدنی منظم، از مهمترین راههای پیشگیری از بسیاری از سرطانهاست.
این کنگره شامل ارائه مقالات تخصصی، کارگاههای آموزشی، پنلهای علمی و سخنرانیهای تخصصی در موضوعاتی همچون روشهای نوین درمان سرطان، هوش مصنوعی در انکولوژی، سلتراپی، ژنتراپی و پیشگیری است و تا ۳۰ آبان در یزد ادامه خواهد داشت.