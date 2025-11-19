اعزام دانشآموزان عشایری استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور
نخستین گروه دانشآموزان پسر مدارس عشایری کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان گفت: امروز ۱۰۰ نفر از دانشآموزان پسر مدارس عشایری استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. سرهنگ سعداله خیزات افزود: این دانشآموزان به مناسبت هفته بسیج و در آستانه ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از امروز به مدت سه روز از مناطق عملیاتی اروندرود، شلمچه و هویزه یادمانهای شهدای دفاع مقدس بازدید میکنند. سرهنگ خیزات با بیان اینکه دانشآموزان اعزامی از مقطع متوسطه دوم هستند افزود: هدف از این اردوی راهیان نور هدف انتقال فرهنگ جهاد و شهادت و الگوگیری از سیره شهدا و آشنایی نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس است. وی اضافه کرد: در این اردو دانشآموزان ضمن بازدید از مناطق عملیاتی در رزمایش رزمی، فرهنگی و جهادی بسیجان عشایر سراسر کشور نیز شرکت خواهند کرد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان اظهار امیدواری کرد: این سفر معنوی بتواند در تقویت روحیه انقلابی، ارتقای بینش دانشآموزان و نقشآفرینی آنان در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد.