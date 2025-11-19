به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان گفت: امروز ۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان پسر مدارس عشایری استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سرهنگ سعداله خیزات افزود: این دانش‌آموزان به مناسبت هفته بسیج و در آستانه ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از امروز به مدت سه روز از مناطق عملیاتی اروندرود، شلمچه و هویزه یادمان‌های شهدای دفاع مقدس بازدید می‌کنند.

سرهنگ خیزات با بیان اینکه دانش‌آموزان اعزامی از مقطع متوسطه دوم هستند افزود: هدف از این اردوی راهیان نور هدف انتقال فرهنگ جهاد و شهادت و الگوگیری از سیره شهدا و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: در این اردو دانش‌آموزان ضمن بازدید از مناطق عملیاتی در رزمایش رزمی، فرهنگی و جهادی بسیجان عشایر سراسر کشور نیز شرکت خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان اظهار امیدواری کرد: این سفر معنوی بتواند در تقویت روحیه انقلابی، ارتقای بینش دانش‌آموزان و نقش‌آفرینی آنان در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد.