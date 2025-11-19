در دیدار نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد طرح های پتروشیمی چرام و سیمان سپو تعیین تکلیف شد.

در دیداری که میان سید محمد موحد و دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، روند اجرایی چند طرح مهم اقتصادی و صنعتی بررسی و تصمیم‌گیری شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، طرح پتروشیمی چرام که از طرح‌های تأثیرگذار بر اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید در منطقه به شمار می‌رود، در محور گفت‌و‌گو قرار داشت.

سید محمد موحد با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این طرح که به مشارکت بانک سپه و شرکت سرمایه‌گذاری پترو امید آسیا طراحی و برنامه‌ریزی شده است، خواستار تسریع در روند اجرایی و رفع موانع اداری و مالی شد.

وی تأکید کرد؛ انتظار مردم چرام و مناطق هم‌جوار عملیاتی شدن این طرح بزرگ پس از سال‌ها انتظار است.

در ادامه طرح سیمان‌سپو یکی دیگر از طرح های صنعتی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف متوقف شده نیز مورد بحث جدی قرار گرفت.

حجت الاسلام موحد ضمن ارائه گزارش کامل وضعیت رکود طرح و ظرفیت‌های مغفول مانده آن از وزیر اقتصاد خواست تا با صدور دستور صریح و فوری زمینه ورود بانک ملی ایران و هلدینگ‌های وابسته به وزارت اقتصاد را برای تعیین‌تکلیف و فعال‌سازی مجدد این طرح فراهم کند.

وی افزود: رها شدن طرح های صنعتی نه‌تنها موجب هدررفت سرمایه‌های ملی شده بلکه فرصت‌های مهم شغلی را از جوانان استان گرفته است. انتظار می‌رود وزارت اقتصاد با همکاری جدی بانک‌ها، این موضوع را در اولویت ویژه قرار دهد.

بر اساس مصوبات و تصمیم نهایی جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از استماع دیدگاه‌های نماینده مردم استان در مجلس دستور ویژه و مکتوب جهت پیگیری فوری هر دو طرح صادر کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موضوع در سطح مدیران ارشد بانک‌های ملی و سپه مطرح و تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شود؛ به‌همین منظور مقرر شد نتایج اقدامات و گزارش آخرین وضعیت طرح‌ها به‌صورت مستمر به وزیر اقتصاد ارائه شده و تا حصول نتیجه نهایی، جلسات پیگیری ادامه یابد.