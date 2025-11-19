پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان بخش پوستر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با هدف پاسداشتِ ایجاد فضای تعامل میان طراحان گرافیک و هنرمندان تئاتر و همچنین کشف نگاههای نو در طراحی پوسترِ نمایشی با مدیریت اشکان قازانچایی منتشر شد.
موضوعات مسابقه پوستر
تئاتـــــــــر و رویــــــــدادهای نمایشی:
نمایش صحنهای / خیابانی/ نمایشنامهخوانی / جشنواره/ سمینار / نکوداشت و ...
شرکتکنندگان می بایست با مراجعه به سایت جشنواره https://fitf.theater.ir فرم ثبت نام را تکمیل کرده و آثار خود را بارگذاری کنند.