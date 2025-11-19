سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت هفته بسیج و ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: قدرت دفاعی و رسانه‌ای ایران حاصل فرهنگ مقاومت، رهبری مقتدر و تجربه تاریخی ملت در برابر جنگ سخت و جنگ شناختی است و امروز جمهوری اسلامی در هر دو میدان نظامی و روایت‌سازی، دست برتر را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه بیست و هشتم آبان در رویداد رسانه‌ای جام امید با تبریک هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بسیج را «ستون مقاومت ملی» دانست و اظهار کرد: یاد و نام شهدای عرصه رسانه و فرماندهان بزرگ سپاه، سرمایه‌های ماندگاری است که مسیر دفاع از انقلاب اسلامی را روشن نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت نبرد نرم و جنگ روایت‌ها، افزود: جنگ شناختی علیه ملت ایران سال‌ها پیش آغاز شده و در مقاطع مختلف شدت یافته است. یکی از نقاط عطف این مواجهه، جنگ ۱۲ روزه بود که طی آن دشمنان با تصور فروپاشی سریع ساختار دفاعی ایران، به دنبال ایجاد شورش داخلی و تجزیه کشور بودند؛ اما این توطئه با هوشیاری مردم، قدرت دفاعی کشور و انسجام ملی، ناکام ماند.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که جمهوری اسلامی نه تنها در میدان سخت، بلکه در عرصه روایت، رسانه و جنگ شناختی نیز پیروز است. حضور مردم در صحنه، واکنش عاطفی و ملی جامعه و همراهی رسانه‌ها نقشه دشمنان را از هم گسست و نشان داد قدرت ایران، «ترکیبی از ایمان، اراده و اقتدار ملی» است.

سردار نائینی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای فشار نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی علیه ایران گفت: امروز در مقابل رژیم صهیونیستی که با حمایت‌های نظامی و فناورانه آمریکا سرپا مانده و از بودجه‌های کلان دفاعی بهره می‌برد، ایران با تکیه بر فرهنگ جهاد، هویت ملی و توان داخلی ایستاده است. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد بدون پشتیبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران توان مقاومت نخواهد داشت.

وی با مرور روند تحولات دفاعی کشور پس از جنگ تحمیلی، تصریح کرد: آغاز جنگ شهر‌ها و موشک‌باران ایران توسط رژیم بعث، نقطه آغاز شکل‌گیری اندیشه قدرت موشکی جمهوری اسلامی بود؛ همان‌گونه که شهید تهرانی‌مقدم تأکید می‌کرد، تشکیل یگان موشکی پاسخی به نیاز‌های حیاتی ملت و مطالبه امام بود. در دوران دفاع مقدس ۸۰۸ موشک مشترک شلیک شد و ایران توانست یکی از قدرت‌های موشکی منطقه شود، هرچند برد موشک‌ها محدود بود.

سخنگوی سپاه ادامه داد: پس از پایان جنگ، دشمن‌شناسی دقیق و ارزیابی تهدیدات در زمین، هوا و دریا سرلوحه کار نیرو‌های مسلح قرار گرفت و دکترین دفاعی کشور بر همین اساس تدوین شد. فرماندهانی همچون شهید سلیمانی، شهید تهرانی‌مقدم و دیگر سرداران بزرگ، پایه‌گذاران قدرت راهبردی امروز ایران بودند. برگزاری رزمایش‌ها، بازدید میدانی فرماندهان از سایت‌های موشکی و ارتقای تجهیزات بومی، قدرت بازدارندگی کشور را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

سردار نائینی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های موشکی، پهپادی، دریایی و پدافندی افزود: تشکیل ستاد کل نیرو‌های مسلح، قرارگاه‌ها و نیرو‌های مقاومت در دوره رهبری حضرت آقا، ساختار دفاعی جمهوری اسلامی را منسجم‌تر و قدرتمندتر کرده است و امروز ایران به جایگاهی رسیده که در مقابل هر تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توان پاسخ قاطع و دقیق دارد.

وی تأکید کرد: قدرت امروز ایران، حاصل مقاومت، اتحاد، فرهنگ جهاد و اعتماد به نفس ملی است؛ قدرتی که هم در جبهه نظامی و هم در میدان رسانه و جنگ روانی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و موجب شده دشمنان نتوانند ایران را تسلیم یا متوقف کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با تشریح ساختار‌های امنیت ملی کشور اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ملی فضای مجازی و مجموعه‌ای از نهاد‌های تخصصی در سال‌های اخیر بر اساس تهدیدات نوین و نیاز‌های جدید امنیتی تشکیل شده‌اند و امروز این ساختار‌ها با سرعت در حال توسعه و تقویت هستند. وی افزود: این مجموعه‌ها، ستون‌های اصلی مدیریت امنیت ملی در حوزه‌های سایبری، اطلاعاتی، دفاعی و رسانه‌ای به شمار می‌روند و نقش مهمی در صیانت از منافع ملی دارند.

او با اشاره به تحول در دکترین نظامی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: دکترین دفاعی ایران، مردمی و مبتنی بر جنگ نامتقارن است و این دکترین که رسماً به تصویب رسیده، آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح در سطوح مختلف را تضمین می‌کند. به‌گفته وی، ایران با تکیه بر این ساختار و تحلیل دقیق تهدیدات، توانسته است سازمان رزم خود را در برابر تهدید‌های متنوع زمینی، دریایی، هوایی و سایبری، پایدار و آماده نگه دارد.

نائینی افزود: حدود دو دهه پیش، هنگامی که چین اعلام کرد آمادگی فروش موشک به ایران را دارد، کشور تصمیم گرفت مسیر استقلال دفاعی را دنبال کند و فناوری‌های پیشرفته را در حوزه‌های سدسازی، پالایشگاه‌سازی، راه‌سازی، ساخت ماهواره و البته تولید موشک بومی توسعه دهد. این تصمیم راهبردی، سرآغاز جهش بزرگ جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی بود.

سخنگوی سپاه با اشاره به نقش فناوری‌های نوین تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و جنگ سایبری، ایران با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به نفس ملی، توانسته قدرت بازدارندگی خود را ارتقا دهد. وی افزود: در برابر دشمن تنها سه مسیر وجود دارد؛ تسلیم شدن، حذف هدف دشمن یا ایجاد قدرت بازدارنده. جمهوری اسلامی مسیر سوم را انتخاب کرده و هنگامی که قدرت بازدارنده همه‌جانبه حاصل شود، حتی دشمن قدرتمند نیز قادر به تهدید عملی نخواهد بود.

جزئیات پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه

نائینی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ابعاد پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: در طول این جنگ، روزانه ۴۰ تا ۵۰ موشک و در مجموع حدود ۵۰۰ موشک به اهداف راهبردی دشمن شلیک شد؛ حملاتی دقیق، نقطه‌زن و هوشمند که در یک میدان محدود و کاملاً امنیتی، رژیم صهیونیستی و آمریکا را در وضعیت ضعف قرار داد. این عملیات‌ها یک جنگ تمام‌عیار بود که معادلات منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داد.

وی گفت: براساس نظرسنجی‌ها، بیش از ۸۰ درصد مردم ایران پس از جنگ احساس پیروزی داشتند، در حالی که تنها ۱۳ درصد مردم سرزمین‌های اشغالی چنین احساسی را تجربه کردند. همچنین، ۶۰ درصد مردم منطقه و جهان ایران را پیروز میدان می‌دانستند. اعتراف نخبگان غربی و منطقه‌ای به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأییدی بر این واقعیت است.

سخنگوی سپاه نقش رسانه‌ها در تثبیت روایت پیروزی را حیاتی دانست و افزود: ۱۲۰ کشور جهان تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند که این امر نشان از جایگاه بین‌المللی ایران و اثرگذاری روایت جمهوری اسلامی دارد.

تاب‌آوری اجتماعی و نقش مردم

نائینی با اشاره به تاب‌آوری بی‌نظیر ملت ایران در دوران جنگ گفت: در حالی که کشور در معرض حملات قرار داشت، آرامش اجتماعی حفظ شد؛ فروشگاه‌ها تخلیه نشد، رفتار هیجانی رخ نداد و مردم با وجود مشکلات، پشت کشور ایستادند. این امر نشان‌دهنده هویت ملی، دینی و انقلابی ملت ایران است که در لحظات حساس، وحدت و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

فرماندهی رهبری و نقش نیرو‌های مسلح

وی نقش رهبری انقلاب را در این پیروزی تعیین‌کننده دانست و گفت: هدایت‌های لحظه‌ای، مدیریت اجتماعی، پیام‌های مستقیم و تقویت روحیه عمومی، نقشی اساسی در شکل‌گیری پیروزی داشت. همچنین نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل، آرایش عملیاتی، ساختار دفاعی منعطف و عملیات‌های پیش‌دستانه، توانستند دشمن را مهار و غافلگیر کنند.

نصرت الهی و تلاش برای قدرت‌سازی

به گفته سخنگوی سپاه، همان‌گونه که در عملیات‌های گذشته نصرت الهی همراه ملت ایران بود، در این جنگ نیز امداد‌های الهی آشکار بود. او افزود: قدرت دفاعی ایران طی سه دهه گذشته به شکل قابل‌توجهی ارتقا یافته و دشمن با برآورد‌های اشتباه خود، فرصت‌های جدیدی برای قدرت‌سازی در کشور ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: دشمن همچنان در حال طراحی و برنامه‌ریزی برای بی‌ثبات‌سازی است و رسانه‌ها وظیفه‌ای حیاتی در مقابله با این راهبرد دارند، زیرا یکی از اهداف دشمن ایجاد وضعیت اضطرار دائمی است تا کشور از فرایند قدرت‌سازی بازبماند.

نائینی در پایان خاطرنشان کرد: هوشیاری، ابتکار، خلاقیت و آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح باید حفظ شود. مدیریت هوشمند محیط داخلی، حفظ انسجام ملی و ادامه روند قدرت‌سازی در حوزه‌های مختلف، کلید تداوم پیروزی‌های ایران است.

وی تأکید کرد: موفقیت‌های امروز حاصل ایمان، تلاش شبانه‌روزی و اتکای ملت ایران به نصرت الهی است.