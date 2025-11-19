پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در اثر واژگونی سمند در محور سلماس_ ارومیه ۳ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حمید محبوبی در این زمینه افزود: بامداد امروز چهارشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی ادامه داد: نجات گران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی گفت: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدوم بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.