دیوان محاسبات کشور، تأسیس شرکتهای بدون فعالیتی را که هزینههای ثانویه به صندوق توسعه ملی تحمیل میکنند، بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسابرسی دو شرکت صندوق توسعه ملی در حالی در قراردادی به سازمان حسابرسی واگذار شده که این دو شرکت، بدون هرگونه عملیات تجاری و مالی بودهاند.
بررسی علل و توجیهات قانونی تأسیس شرکتهای کاغذی و تحمیل هزینههای حسابرسی، مالیاتی و حقوقی در دستور کار حسابرسان این نهاد نظارتی قرار گرفته است و مبالغ پرداخت شده برای حسابرسی این دو شرکت، باید به بیتالمال بازگردانده شود.