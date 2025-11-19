پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور داشتند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت کردند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند.
نتایج ادامه روز دهم مسابقات به این شرح است:
گروه ای:
نتایج دوشنبه ۲۶ آبان:
ایرلندشمالی ۱ - ۰ لوکزامبورگ
آلمان ۶ - ۰ اسلواکی (گلها: نیک وولتماده در ۱۸، سرژ گنابری ۲۹، لروی سانه ۳۶ و ۴۱، بوته باکو ۶۷ و فورزان اودروگو ۷۹)
تیم آلمان با ۱۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیمهای اسلواکی با ۱۲ و ایرلند شمالی با ۹ امتیاز دوم و سوم و راهی پلی آف شدند. تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم و حذف شد.
گروه بی:
نتایج سه شنبه ۲۷ آبان:
کوزوو ۱ - ۱ سوئیس
سوئد ۱ - ۱ اسلوونی
تیم سوئیس با ۱۴ امتیاز در صدر است و به جام جهانی صعود کرد. تیم کوزوو با ۱۱ امتیاز دوم شد. تیم اسلوونی با ۴ امتیاز سوم و حذف شد. تیم سوئد با ۲ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به سبب رده بندی لیگ ملتهای اروپا به دور پلی آف صعود کرد.
گروه سی:
نتایج سه شنبه ۲۷ آبان:
بلاروس ۰ - ۰ یونان در ژالاگرشگی مجارستان
تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدارهای بین المللی محروم است.
اسکاتلند ۴ - ۲ دانمارک در گلاسگو
تیم اسکاتلند با ۱۳ امتیاز صدرنشین شد و به جام جهانی صعود کرد. تیم دانمارک با ۱۱ امتیاز راهی پلی آف شد و تیمهای یونان با ۷ و بلاروس با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
گروه دی:
تیم فرانسه با ۱۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و قبلا به جام جهانی راه یافته است. تیم اوکراین با ۱۰ امتیاز در پلی آف شرکت میکند و تیمهای ایسلند با ۷ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
تیم اوکراین به علت ناامنی در این کشور از میزبانی رقابتهای بین المللی بود.
گروه ایی:
نتایج سه شنبه ۲۷ آبان:
بلغارستان ۲ - ۱ گرجستان
اسپانیا ۲ - ۲ ترکیه (گلهای اسپانیا: دنی اولمو در دقیقه ۴ و میکل اوریاسابال ۶۲)
تیم اسپانیا با ۱۶ امتیاز در صدر جای دارد و به جام جهانی راه یافت. تیم ترکیه با ۱۳ امتیاز دوم شد و به پلی آف راه یافت. تیمهای گرجستان و بلغارستان با ۳ امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
گروه اف:
تیم پرتغال با ۱۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود کرد. تیم ایرلند با ۱۰ امتیاز دوم است و راهی پلی آف شد و تیمهای مجارستان با ۸ و ارمنستان با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
گروه جی:
نتایج دوشنبه ۲۶ آبان:
مالت ۲ - ۳ لهستان
هلند ۴ - ۰ لیتوانی
تیم فنلاند استراحت کرد.
تیم هلند با ۲۰ امتیاز در صدر است و به جام جهانی راه یافت. تیم لهستان با ۱۷ امتیاز دوم است و راهی پلی آف شد. تیمهای فنلاند با ۱۰، مالت با ۵ و لیتوانی با ۳ امتیاز سوم تا پنجم هستند و حذف شدند.
گروه ایچ:
نتایج سه شنبه ۲۷ آبان:
اتریش ۱ - ۱ بوسنی و هرزگوین
رومانی ۷ - ۱ سن مارینو
تیم قبرس استراحت کرد.
تیم اتریش با ۱۹ امتیاز صدرنشین شد و به جام جهانی صعود کرد. تیمهای بوسنی و هرزگوین با ۱۷ و رومانی (به سبب رده بندی لیگ ملتهای اروپا) با ۱۳ امتیاز دوم و سوم شدند و به پلی آف راه یافتند. تیمهای قبرس با ۸ و سن مارینو بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم جای گرفتند و حذف شدند.
گروه آی:
تیم نروژ با ۲۴ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی صعود کرد. تیم ایتالیا با ۱۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و در پلی آف شرکت میکند. تیمهای فلسطین اشغالی با ۱۲، استونی با ۴ و مولداوی با یک امتیاز در ردههای سوم تا پنجم جای گرفتند و حذف شدند.
گروه جِی:
نتایج سه شنبه ۲۷ آبان:
بلژیک ۷ - ۰ لیختن اشتاین
ولز ۷ - ۱ مقدونیه شمالی
تیم قزاقستان استراحت کرد.
تیم بلژیک با ۱۸ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی صعود کرد. تیم ولز با ۱۶ امتیاز دوم شد و در پلی آف شرکت میکند. تیم مقدونیه شمالی با ۱۳ امتیاز سوم شد و به سبب رده بندی لیگ ملتهای اروپا به پلی آف صعود کرد. تیمهای قزاقستان با ۸ و لیختن اشتاین بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
گروه کِی:
تیم انگلیس با ۲۴ امتیاز در صدر است و از قبل به جام جهانی راه یافته است. تیم آلبانی با ۱۴ امتیاز دوم است و در پلی آف شرکت میکند. تیمهای صربستان با ۱۳، لتونی با ۵ و آندورا با یک امتیاز سوم تا پنجم هستند و حذف شدند.
گروه ال:
نتایج دوشنبه ۲۶ آبان:
چک ۶ - ۰ جبل الطارق
مونته نگرو ۲ - ۳ کرواسی
تیم فارو استراحت کرد.
تیم کرواسی با ۲۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیم چک با ۱۶ امتیاز دوم است و باید در پلی آف شرکت کند. تیمهای فارو با ۱۲، مونته نگرو با ۹ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
قرعه کشی دور پلی آف پنجشنبه ۲۹ آبان در مقر فیفا در زوریخ سوئیس برگزار میشود و سیدبندی این دور به این شرح اعلام شد:
پات اول: ایتالیا، دانمارک، ترکیه و اوکراین
پات دوم: لهستان، ولز، چک و اسلواکی
پات سوم: ایرلند، آلبانی، بوسنی و هرزگوین و کوزوو
پات چهارم: رومانی، سوئد، مقدونیه شمالی و ایرلند شمالی
در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۶ گل در صدر است و هری کین از انگلیس، ممفیس دپای از هلند و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۸ گل دوم مشترک هستند.