به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: در حال حاضر حجم مفید آب مخزن سد به ۵۰ درصد رسیده است.

اکبر خدری حجم مخزن سد را ۵۴۷ میلون متر مکعب اعلام کرد و افزود: هم اکنون حجم آب سد کوثر به ۳۳۸ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

خدری با بیان اینکه این کمترین حجم آب سد کوثر در ۷ سال گذشته است اضافه کرد: با توجه به کاهش حجم آب در این سد، جزیره‌های زیادی در دریاچه سد کوثر نمایان شده است.

وی از کاهش ۴ متر مکعبی دبی ورودی آب به سد کوثر خبر داد و گفت: هم اکنون دبی ورودی آب به این سد ۴ متر مکعب بر ثانیه است و این در حالیست که میزان دبی ورودی آب به سد کوثر در سال گذشته ۸ متر مکعب بوده است

مدیر اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران با بیان اینکه دو سال پیش سد کوثر کامل آبگیری و سر ریز کرد افزود: این سد آب آشامیدنی بخشی از ۵ استان جنوبی کشور را تامین و حدود ۵ هزار از زمین‌های پایین دست را نیز سیراب می‌کند.