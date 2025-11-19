بسیج سازندگی خراسان رضوی از سال قبل تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ طرح عمرانی به ارزش ۶ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی گفت: این نهاد از هفته بسیج پارسال تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ طرح عمرانی و محرومیت زدایی به ارزش ۶ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال در نقاط کم برخوردار این استان اجرا کرده است.

محمد روحانی افزود: ۹۹۷ طرح با اعتبار ۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال در حوزه‌های ساخت، تکمیل و مرمت مسکن محرومان در طرح‌های مشارکتی با اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، کمک‌های مردمی و خیران بسیج سازندگی توسط گروه‌های جهادی اجرا و به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: ۵۸۰ طرح نیز در خصوص بهسازی و نوسازی مدارس در طرح شهید عجمیان و در قالب طرح‌های مشارکتی با کمک‌های مردم، خیران و منابع آموزش و پرورش و نیز نوسازی مدارس با رقم ۱۲۸ میلیارد ریال توسط گروه‌های جهادی انجام شده است.

رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی گفت: ۴۵۱ طرح محرومیت زدایی قرارگاه مرکزی جهادسازندگی نیز با اعتبار ۳۷۴ میلیارد ریال اختصاص به ساخت کارگاه اشتغال، کتابخانه، مدرسه، مسجد، نمازخانه مدارس و خانه عالم دارد.

وی افزود: ۹۰طرح با ارزش ۵۶۰ میلیارد ریال هم در زمینه آبرسانی و توزیع آب در پنج شهرستان بردسکن، جوین، داورزن، زاوه و کوهسرخ در ۴۰ روستا با اعتبارات دولت و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به انجام رسیده و ۷۸ طرح نیز در خصوص احیاء و مرمت قنوات انتقال آب استخر کشاورزی و ذخیره آب و ۷۱ طرح به طول ۱۵۳ کیلومتر مربوط به آسفالت راه روستایی و محوطه پاسگاه‌های انتظامی و مرزبانی است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۳۸۵ هزار اصله نهال توسط گروه‌های جهادی در شهرستان‌های استان کاشته شده است.

بسیج مستضعفان با فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ تشکیل شد از ۲۹ آبان ماه تا پنجم آذرماه هفته بسیج نام‌گذاری شده است.