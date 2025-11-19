پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین گفت : با تولید بیش از ۴ هزار تن خرما در شهرستان، حدود ۳۰ درصد محصول راهی بازارهای خارجی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، رضا خسروی افزود: این ظرفیت صادراتی نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه دارد.
وی خاطرنشان کرد : خرمای اشرسی، رقم اختصاصی قصرشیرین، یک خرمای خشک با هویت بومی است که بهعنوان برند شهرستان شناخته میشود و میتواند محور مهمی برای توسعه اقتصادی باشد.
عملکرد تولید خرما در سال جاری بیش از ۴ هزار تن برآورد شده و با توجه به ظرفیتهای منطقه، انتظار میرود این میزان در سالهای آینده افزایش یابد و تقویت صنایع فرآوری، قصرشیرین را به یکی از قطبهای پایدار تولید و فرآوری خرما تبدیل کند.