مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان گفت: عملیات اجرایی ۹ کیلومتر باقیمانده از محور ازنا- شازند به اتمام رسیده و همه ۳۵ کیلومتر این محور زیر بار ترافیک رفته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان در حاشیه بازدید از محور ازنا - شازند اظهار کرد:با بهره‌برداری از این ۹ کیلومتر در مجموع ۳۵ کیلومتر در حوزه استان لرستان به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک رفته است.

عنایت اله میرزایی ادامه داد:محور ازنا- شارند به طول ۷۰ کیلومتر در دو جبهه کاری ۳۵ کیلومتری در دو استان لرستان و مرکزی در حال انجام می‌باشد که عملیات اجرایی ۳۵ کیلومتر لرستان به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک رفته است.

عنایت اله میرزایی به حادثه خیز بودن این محور اشاره و تصریح کرد:با توجه به مطالبات مردمی، حادثه خیز بودن محور و حساسیت موضوع این محور زیر بار ترافیک رفته، اما در آینده‌ای نزدیک با حضور مقامات کشوری و استانی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان با ذکر این نکته که عملیات اجرایی این پروژه درقالب پنج قطعه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، بیان کرد: عملیات ساخت ۲۶ کیلومتر از محور ازنا- شازند در سنوات قبل انجام شده است.

میرزایی در بخش پایانی سخنان خود به ارزش روز ۱.۸ همتی این پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ده کیلومتر از این محور در محدوده استان مرکزی نیز به اتمام رسیده و ۲۵ کیلومتر باقیمانده هم در حال انجام است.