برگزاری مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب
مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتابهای «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» همزمان با سراسر کشور در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این برنامه همزمان در تالار وحدت تهران و همچنین بهطور مشترک در ۶۰ شهر و ۳۰ مرکز استان کشور برگزار شد و هدف آن معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقشآفرینی زنان قهرمان ایرانی است.
حجتالاسلام صفی خانی رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر جایگاه تاریخی این استان، قزوین را شهر علم و عالمان بزرگ دانست و از تمامی اقشار خواست تا به تأسی از منویات رهبر معظم انقلاب، به کتاب و کتابخوانی توجه ویژه نشان دهند.
وی با برشمردن اهمیت ویژه تألیفات مرتبط با حوزه دفاع مقدس، اظهار داشت: بهویژه کتابهایی که با روایت خانمها به نگارش درآمدهاند، باید بهدقت خوانده شوند، درک گردند و سپس در سطح جامعه نشر یابند.
فرمانده سپاه هم با اشاره به اهمیت مطالعه آثار روایتمحور در حوزه دفاع مقدس افزود: وظیفه ماست که این کتابها را بخوانیم و پیامشان را منتقل کنیم.
سردار رفیعی تأکید کرد که نباید این آثار صرفاً در قفسهها بمانند، بلکه باید مفاهیم آنها در گفتوگوها و زندگی مردم جاری شود.
وی خاطرنشان کرد که کتابهای دفاع مقدس نه فقط بازگوکننده خاطرات، بلکه حامل پیامهای عمیق انسانی، ایثار و عشق الهی هستند.
سردار رفیعی یادآور شد: اگر پیام این کتابها را در جامعه بازگو نکنیم، از ما طلب خواهند داشت؛ چرا که حفظ و نشر ارزشهای ایثار و شهادت مسئولیتی همگانی است.
مهدیه قافله باشی، سرپرست کتابخانههای استان هم گفت: کتاب «خانم ماه» بر محوریت نقش همسر یک رزمنده تدوین شده است که حاصل بیش از ۶۰۰ ساعت گفتوگوی مستقیم است.
وی تأکید کرد که روایتهای این اثر کاملاً منطبق بر واقعیت بوده و فاقد داستانپردازیهای غیرواقعی است.
قافله باشی در پایان اعلام کرد که این کتاب در روزهای آینده بهصورت یک پویش فرهنگی در سطح استان معرفی و ترویج خواهد شد.