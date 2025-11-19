پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: بیشترین میزان سطح مارچوبه کشت شده استان همدان به شهرستان نهاوند اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توکل آبشناس با بیان اینکه گیاه مارچوبه گیاهی چندساله بوده که در قالب کشت قراردادی در استان و شهرستان کشت آن برای نخستین بار آغاز شده است، ادامه داد: در این نوع کشت برخی شرکتها طی انعقاد قرارداد نشاء مورد نیاز را به کشاورزان تحویل داده و در طول مدت کاشت، داشت و برداشت همراه با آنان هستند و پس از برداشت، محصول را از آنان خریداری میکنند و با این کشت قراردادی کشاورزان دیگر دغدغهای برای فروش محصول خود ندارند.
وی با بیان اینکه کشاورران از نشاء کشت شده مارچوبه تا ۳۰ سال میتوانند برداشت داشته باشند، خاطرنشان کرد: در حالحاضر بیشترین میزان سطح مارچوبه کشت شده استان همدان به شهرستان نهاوند اختصاص دارد که در همین رابطه ۹ نفر از کشاورزان نهاوندی اقدام به کشت هشت هکتار مارچوبه داشتهاند.
آبشناس تصریح کرد: اقدامات تضمینی این نوع محصول، کشت قراردادی آن بوده و کشاورز برای فروش محصول هیچگونه نگرانی ندارد، ضمن اینکه برای حمایت از کشاورزان برای هر هکتار کشت محصول مارچوبه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به آنان پرداخت میشود.
وی با اشاره به کم آببر بودن کشت مارچوبه به عنوان یکی از بهترین گیاهان و محصولات جایگزین در تغییر الگوی کشت، بیان کرد: کشت مارچوبه از اردیبهشت آغاز شده و تا مهر و آبان هر ساله ادامه دارد.
آبشناس یادآور شد: عملکرد محصول مارچوبه از سال دوم آغاز میشود، اما کشاورزان نهاوندی در سال نخست کشت این محصول توانستند هم علوفه و سطح سبز آن را فروخته و هم از محصول آن برداشت داشته باشند.
وی با اشاره به تغییر الگوی کشت در شهرستان، گفت: در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگیهای اخیر، بهرهوری از آب و خاک اهمیت ویژهای پیدا کرده و کشاورزان ما به سمت گیاهان کمآببر و مقاوم به گرما مانند مارچوبه روی آوردهاند.
آبشناس افزود: مارچوبه گیاهی دارویی و با ارزش افزوده بالا بوده که بهترین جایگزین کشت برخی محصولات سنتی میتواند باشد.