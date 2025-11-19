به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛لقمان خسروپورآذر اظهار کرد: پس از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) حضور مرزنشینان در مرز تمرچین به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، بنابراین ایجاد یک بازارچه مشترک مرزی برای تسهیل مبادلات کالاهای مرزی ضروری است.

وی یادآور شد: در قالب این قانون جدید، تمامی سرپرستان خانوار در شهرستان‌های مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد که مشمول آیین‌نامه قدیم می‌شدند، می‌توانند در رویه جدید کولبری مبادلات کالاهای مرزی را انجام دهند که سهم کلی آذربایجان‌غربی در این قانون واردات کالا به میزان ۴۵۰ میلیون دلار در سال است.

فرماندار پیرانشهر گفت: برای بررسی بیشتر این موضوع دیداری با مسوولان پایانه مرزی حاج عمران اقلیم کردستان عراق انجام گرفت و موضوعات و مشکلات هر دو طرف در زمینه مبادلات کالاهای مشمول این قانون به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به سیاست دولت در توسعه تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها تأکید کرد: حمایت از توسعه واردات کالاهای مرزنشینی و تعاملات دوجانبه اهمیت بالایی دارد و راه‌اندازی بازارچه مرزی مشترک علاوه بر حفظ شأن و کرامت انسانی کولبران، سرعت تبادل کالاها را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر کارشناسان در حال مکان‌یابی بازارچه مرزی تمرچین – حاجی عمران هستند تا پس از راه‌اندازی، از ازدحام جمعیت در پایانه مرزی تمرچین کاسته شده و مبادلات کالا در بازارچه انجام شود.

فرماندار پیرانشهر یادآور شد: بیش از ۱۳ هزار سرپرست خانوار در روستاهای اطراف مرز تا شعاع ۳۰ کیلومتر، دارای کارت تردد مرزنشینی هستند و روزانه طبق برنامه‌ریزی به تبادل کالا در این مرز می‌پردازند.