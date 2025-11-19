دکتر لاهیجان زاده مسئول پنل «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» هم در آیین اختتامیه اجلاس استانداران حاشیه خزر گفت: برای نجات خزر هر ۵ کشور باید سندی تهیه کرده و به تایید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست امروز در آیین اختتامیه اجلاس استانداران استان‌ها و کشور‌های ساحلی کاسپین، با اشاره به مشکلات دریای خزر و کاهش سطح آب خزر و موضوعاتی که دیروز در میزگرد تخصصی «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» مطرح شد گفت: همه ۵ کشور ساحلی حاشیه خزر برای نجات بزرگترین دریاچه دنیا باید سندی تهیه کرده و به تایید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برسانند.

وی با بیان اینکه تبعات کاهش تراز آب دریای خزر سبب خشک شدن تالاب‌ها، نابودی زیستگاه‌های آبی، کاهش ذخایر آبزیان، ایجاد گرد و غبار ساحلی، محدود شدن فعالیت بنادر و آسیب به گردشگری می‌شود گفت: برای رفع این مشکلات همه ۵ کشور مسئولند و باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و اجرای فوری راه حل‌های پیشنهادی جلوی همه این مشکلات گرفته شود.

دکتر لاهیجان زاده همچنین به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری، صید بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌های رودخانه‌ای اشاره کرد و گفت: کارگروه علمی مشترک برای پایش سطح آب تا ایجاد صندوق مشترک کشور‌های خزر برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی می‌تواند برای رفع این مشکلات چاره ساز باشد.

وی این اجلاس را «آغاز فصل جدیدی از همکاری سازنده میان کشور‌های ساحلی خزر» برای حفظ منابع طبیعی و زیست‌بوم منطقه‌ای دانست.