به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: در ۴ سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار صرف توسعه ۱۰ محله برای اجرای طرح‌های محله‌محور شده که شامل طرح‌های مهمی از جمله مجموعه فرهنگی بانو مهدی است که پس از ۲۲ سال تأخیر، اکنون آماده افتتاح است.

هوشنگ نظری‌پور افزود: آزادسازی رینگ چهارم در محدوده منطقه با همراهی مردم انجام شد و از مجموع ۳۲۵ ملکی که برای این طرح آزاد شد، ۳۲۳ ملک با رضایت مالکان و تنها دو ملک با اقدامات قانونی و ماده ۸ آزادسازی شد.

وی گفت: طرح مجموعه خورشید شهر نیز شامل مجموعه تجاری و اداری با ۵۰۰ واحد پارکینگ است و با رفع مشکلات انشعاب برق، انتظار می‌رود به زودی افتتاح شود.