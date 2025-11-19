کنگره آمریکا در حالی که جمهوریخواهان اکثریت هر دو مجلس آن را در دست دارند با رای قاطع، قانونی را تصویب کرد که براساس آن وزارت دادگستری آمریکا باید همه اسناد و اطلاعات پرونده جفری اپستین را منتشر کند تا ابعاد همدستی ترامپ با او روشن شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک کنگره آمریکا در حالی که جمهوریخواهان اکثریت هر دو مجلس آن را در دست دارند با رای قاطع، قانونی را تصویب کرد که براساس آن وزارت دادگستری آمریکا باید همه اسناد و اطلاعات پرونده جفری اپستین را منتشر کند تا ابعاد همدستی ترامپ با او روشن شود. اپستین سرکرده یک باند بزرگ فساد اخلاقی است.