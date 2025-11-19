در دیدار وزرای مسکن ایران و چین، دو طرف بر تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های ساختمانی، انتقال فناوری‌های نوین و توسعه طرح‌های مشترک در بخش مسکن اجتماعی و صنعتی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جریان نشست وزرای مسکن ایران و چین که در حاشیه دومین اجلاس بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا برگزار شد، دو کشور بر گسترش همکاری‌ها در بخش مسکن و شهرسازی توافق کردند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، با اشاره به توانمندی‌های چین در حوزه ساخت‌وساز و توسعه شهری، از آمادگی کامل ایران برای بهره‌گیری از تجربیات و فناوری‌های چینی خبر داد.

وی تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مشترک را از مهم‌ترین دستاوردهای این گفتگوها دانست.

یکی از محورهای اصلی مذاکره، همکاری در ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری بود که وزیر راه آن را از اولویت‌های مشترک برشمرد و اعلام کرد تسهیلات لازم برای شرکت‌های چینی فراهم خواهد شد.

انتقال تکنولوژی ساخت و سازهای پیش‌ساخته، توسعه همکاری‌های پژوهشی، صدور گواهینامه‌های مشترک و تمرکز بر ساخت‌وسازهای پایدار مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

دو طرف همچنین بر تبادل تجربه در زمینه سازه‌های مقاوم در برابر بلایای طبیعی و توسعه ساختمان‌های هوشمند تأکید کردند.

مقرر شد ایران و چین در چارچوب نقشه راه جدید، همکاری‌های خود را در حوزه تلفیق حمل‌ونقل و توسعه شهری (TOD) نیز گسترش دهند. این گفت‌وگوها مقدمه‌ای برای امضای تفاهم‌نامه رسمی میان دو کشور در جریان سفر آتی رئیس‌جمهور ایران به چین عنوان شد.