نخستین باند زخم «سالک» ایرانی با تلاش محققان کاشانی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان گفت: برای نخستینبار در کشور، محققان کاشانی موفق به تولید باندهای نوین درمانی با روشی منحصربهفرد برای درمان زخمهای مزمن سالک شدند.
محمود سلامی افزود:این باندها در بیمارستانهای مختلف کشور آزمایش شدند و نتیجه اثربخشی این باندها، دستکم یک و نیم تا ۲برابر بیشتر از نمونههای خارجی موجود در بازار بود.
وی با اشاره به اینکه این باندها بر پایه فرآوردههای عسل تولید میشوند، ادامه داد:
علاوه بر کیفیت بالاتر، باندهای ایرانی با هزینه کمتر و دسترسی بهتر عرضه میشود
و باندهای نوین طراحی شده علاوه بر بهبود زخم سالک، برای زخمهای سوختگی، زخم بستر و زخم دیابتی هم کارایی دارند.
رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: منطقه کاشان یکی از کانونهای بیماری سالک در کشور است که بیماران با زخمهای طولانیمدت و عمیق مواجه هستند و درمانهای کنونی، به غیر از اثربخش نبودن، گاهی عوارضی مانند مشکلات قلبی ایجاد میکنند.
وی ابراز امیدواری کرد این دستاورد، بسترساز تولید مجموعه گستردهای از باندهای درمانی با پوشش دهها نوع زخم مختلف شود و تحولی بزرگ در حوزه سلامت بیماران رقم بزند.