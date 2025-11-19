به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل «عرفان محرمی»، ورزشکار اردبیلی که مدال طلای در رشته ووشو مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرده بود در فرودگاه اردبیل مورد استقبال مسئولان استان، خانواده این قهرمان، جامعه ورزشی ووشو و جمعی از علاقه‌مندان قرار گرفت.

محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم، به ترتیب حریفان خود از مصر، پاکستان، افغانستان و در فینال، قرقیزستان را با نتیجه‌ای قاطعانه پشت سر گذاشته و به مدال طلا این دوره از مسابقات دست یافت.

تاکنون ۲ ورزشکار اردبیلی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال طلا برای کشورمان شده اند.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور، از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهر ریاض در عربستان سعودی برگزار می شود.