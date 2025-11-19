پخش زنده
فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) گفت: هزار و ۳۰۰ برنامه در سی و پنج محور بمناسبت هفته بسیج در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار افضلی گفت: برپایی نمایشگاههای اسوه، رویدادهای علمی ازجمله جهادگران علم و فناوری استان، رزمایشهای دفاعی امنیتی، پویشهای قرآنی، یادوارههای شهدا، برنامههای فرهنگی اجتماعی هنری و ورزشی، نمایشهای خیابانی، لالههای روشن، زنگ بسیج، اعزام تیمهای بهداشتی درمانی شهید رهنمون به نقاط مختلف کمتر برخوردار استان، رزمایش سراسری رفع موانع تولید، نشستهای تبیینی و اردوهای راهیان پیشرفت و راهیان نور بخشی از هزار و ۳۰۰ برنامه ویژه گرامیداشت هفته بسیج همزمان با ایام فاطمیه و تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در استان چهارمحال و بختیاری با حضور بسیجیان اعلام شد.