آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پیام ویدیویی به همایش بین‌المللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران گفت: زمین و زمان به خودی خود ارزشی ندارند؛ این انسان‌های الهی‌اند که به سرزمین‌ها برکت می‌بخشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع تقلید در همایش بین‌المللی جایگاه شیراز در علوم عقلی، با بیان اینکه «حکمای شیراز همیشه به دنبال مزایده بودند، نه مناقصه»، این مکتب فکری را الگویی برای رسیدن به مراتب بالاتر عشق و معرفت خواند و تاکید کرد که تنها با عقلانیت قرآنی می‌توان با جلوه‌های جاهلیت در جهان امروز مقابله کرد.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی با تاکید بر میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در این استان و با اشاره به پیشینه درخشان حکمای شیراز، صدرالمتالهین را نمونه‌ای از این انسان‌های الهی دانست که با اندیشه‌های بلند خود موجب اعتلای این سرزمین شدند.

این مرجع تقلید در تشریح ویژگی فکری این مکتب گفت: حکمای شیراز همیشه به دنبال مزایده بودند، نه مناقصه؛ یعنی آنان قانع به دانسته‌های پیشینیان نماندند و بر اساس تلاش‌های معرفتی افزون‌تر، به مراتب بالاتری از شهود و علم دست یافتند.

آیت‌الله جوادی آملی با تبیین مفهوم "مزایده" در سلوک عرفانی و با استشهاد به بیت حافظ که می‌گوید «بی‌معرفت مباش که در من یزید عشق / اهل نظر معامله با آشنا کنند»، تاکید کرد: در بازار عشق، سخن از مزایده است؛ یعنی دادن بیشترین معرفت برای دریافت گران‌ترین گوهر یعنی عشق.

وی با اشاره به تحول اساسی که شیخ اشراق در تفسیر علم الهی ایجاد کرد، افزود: حکمت شیراز این تحول را کافی ندانست و با اتکا به مبانی‌ای، چون اصالت وجود و حرکت جوهری، فهمی زنده از جهان ارائه داد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: این حکمت مدعی است که صدای موجودات، عبادت سنگ و درخت و سخن آسمان و زمین را می‌شنود.

آیت‌الله جوادی آملی در توضیح آثار عملی این جهان‌بینی بیان کرد: حکمت شیراز فراتر از جهل‌زدایی حرکت کرد و به‌عنوان بخشی از نظام امامت و امت، ماموریت جاهلیت‌زدایی را بر عهده گرفت؛ امری که از حوزه، دانشگاه یا مسجد به‌تنهایی برنمی‌آید.

وی با اشاره به وضعیت کنونی جهان افزود: آنچه امروز در غزه و بسیاری نقاط دیگر می‌بینیم، جلوه‌های جاهلیت است و تنها با عقلانیت برخاسته از قرآن و عترت می‌توان با آن مقابله کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که مکتب فلسفی شیراز همچنان پویا، اثرگذار و گرانبها باقی بماند.

همایش بین‌المللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران» صبح امروز در دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.

در این همایش، ۱۵ مقاله تخصصی از سوی پژوهشگران حوزه فلسفه و معارف اسلامی ارائه می شود.

چهار مقاله شاخص نیز شامل «ویژگی‌های عقلانی در مکتب علامه ملا عبدالله یزدی»، «منطق ملا عبدالله»، «آب عرفه الورغرمی التونسی و سهم او در منطق» و «شیراز بستر تعامل ادیان و گفت‌وگوی افکار» از سوی پژوهشگرانی از کشور‌های عراق، انگلیس، تونس و سوئیس ارائه می‌شود.

همچنین، سه نشست تخصصی در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود و در پایان هر نشست، فرصتی برای پرسش و پاسخ با حضار و دانشجویان در نظر گرفته شده است.