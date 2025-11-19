پخش زنده
امروز: -
وضعیت تاریخی، هنری و نحوه نگهداری محراب بنای امامزاده یحیی ورامین، طی یک ویدئوکنفرانس مشترک میان پژوهشگران ایرانی و کارشناسان موزه شانگریلا آمریکا بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا تاجیک گفت: برای نخستین بار و با برگزاری ویدئوکنفرانس، وضعیت تاریخی، هنری و نگهداری محراب بنای امامزاده یحیی در منطقه کهنهگل شهر ورامین بررسی شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین افزود: این برنامه به صورت مشترک و همزمان با حضور پژوهشگران، نویسندگان، کارشناسان و علاقهمندان تاریخ و فرهنگ ورامین در محل ۲ بنای امامزاده یحیی در ورامین و خانهموزه شانگریلا در ایالت هاوایی آمریکا و با ارتباط زنده تصویری و صوتی اجرا شد.
وی گفت : در این نشست به موضوعاتی مانند ساخت محراب در سال ۶۶۳ هجری قمری، سازندگان محراب، جایگاه تاریخی آن، نحوه سرقت و انتقال محراب به اروپا و آمریکا و همچنین وضعیت نگهداری آن در خانهموزه شانگریلا پرداخته شد.
این برنامه امروز در محل امامزاده یحیی در منطقه کهنهگل شهر ورامین برگزار شد.
بقعهٔ امامزاده یحیی در جنوب شرقی ورامین در محلهٔ کهنه گل قرار دارد . این بنا به شماره ۱۹۹ در ۹ مرداد ۱۳۱۲ در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.