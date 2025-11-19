به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عادل نجف زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با مسئولان خوی، با اشاره به فرسودگی بیمارستان قمر بنی‌هاشم، گفت: فاز نخست بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی خوی تا پایان سال کلنگ‌زنی می‌شود و در ادامه ۱۵۰ تخت دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خوی روزانه به ۷ هزار نفر مسافران مرز رازی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهد تسریع در احداث این بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی جزو ضروریات است و سریع‌تر باید کلنگ زنی این بیمارستان انجام شود.

سرپرست منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست با تاکید بر رفع موانع پروژه‌ها و پیگیری‌های مستمر، گفت: طرح‌های درمانی شهرستان خوی تا پایان امسال فعال می‌شوند.

وی با بیان اینکه با دستور وزیر بهداشت، علاوه بر طرح‌های درمانی، پروژه‌های بهداشتی نیز تا پایان امسال تعیین‌تکلیف می‌شوند، اضافه کرد: امسال با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و شهرستانی، پروژه‌های اجرایی حوزه بهداشت و درمان خوی در اولویت قرار گرفته‌اند.

سلیمی با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم خوی در مجلس و مدیران استانی، افزود: امسال پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان خوی در اولویت قرار گرفته‌اند و طی روز‌های آینده با حضور مسئولان کشوری، اقدامات مهمی برای توسعه فضا‌های درمانی این شهرستان انجام خواهد شد.

غلامحسین آزاد، فرماندار خوی هم در این نشست سلامت مردم را از اولویت‌های دولت دانست و بر لزوم توجه بیشتر وزارت بهداشت به زیرساخت‌های درمانی این شهرستان تأکید کرد.

حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی هم از پیشرفت هفت پروژه عمرانی، ارتقای رتبه بیمارستان‌ها و جذب ۱۴ عضو هیأت علمی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: با تأمین اعتبار و اخذ مجوزها، طرح‌های ساخت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی، بازسازی بیمارستان قمر بنی‌هاشم و توسعه بیمارستان آیت‌الله خویی آماده اجرا هستند.