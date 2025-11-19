پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت:حدود ۱۰۰ واحد از طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد به بهرهبرداری میرسد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در بازدید از طرح ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد که با حضور نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و مسوولان این شهرستان برگزار شد، افزود: با تاکید مقام عالی استان و پیگیریهای راه و شهرسازی روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال شده و بدون وقفه در حال انجام است.
وی ادامه داد: متقاضیان طرح همکاری لازم را در خصوص تامین آورده اشخاص داشته باشند تا روند اجرای طرح بدون وقفه اجرایی گردد و باید در همین راستا متقاضیانی که همکاری لازم را ندارند شناسایی شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: اجرای پروژه ۳۰۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن گروهی مهاباد بالای ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
آرامون بیان کرد: طرح ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در زمین ۹ هکتاری و بهصورت ۴ طبقه و هر واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربع اجرا میشود.
وی اضافه کرد: ساخت واحدهای مسکونی در اراضی تخصیص یافته در حال اجراست و با توجه به تمهیدات انجام شده مشکلی از بابت تامین زمین وجود ندارد.