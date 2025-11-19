پخش زنده
بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی، تا اوایل هفته آینده جوی پایدار بر سراسر استان حاکم خواهد بود و در این مدت هیچگونه بارشی برای خوزستان پیشبینی نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ادارهکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده همچنان جوی پایدار بر استان حاکم است.
در این ایام انتظار بارش در استان وجود ندارد و پدیده غالب در شهرهای صنعتی و بزرگ استان غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها خواهد بود. همچنین تا فردا، مه یا مه رقیق بویژه در جادههای مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی و وزش بادهای متوسط در نوار ساحلی و قسمتهای جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.
در روزهای پیشرو، غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها پدیده غالب در شهرهای بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.
در شبانه روز گذشته گتوند و بهبهان با دمای ۲۹.۷ و ایذه با دمای ۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.