بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا اوایل هفته آینده جوی پایدار بر سراسر استان حاکم خواهد بود و در این مدت هیچ‌گونه بارشی برای خوزستان پیش‌بینی نمی‌شود.

خوزستان، بی باران تا هفته آینده، جاده ها اما مملو از مه

خوزستان، بی باران تا هفته آینده، جاده ها اما مملو از مه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره‌کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده همچنان جوی پایدار بر استان حاکم است.

در این ایام انتظار بارش در استان وجود ندارد و پدیده غالب در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها خواهد بود. همچنین تا فردا، مه یا مه رقیق بویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی و وزش باد‌های متوسط در نوار ساحلی و قسمت‌های جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

در روز‌های پیش‌رو، غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها پدیده غالب در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.

در شبانه روز گذشته گتوند و بهبهان با دمای ۲۹.۷ و ایذه با دمای ۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.