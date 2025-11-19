مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند آماده‌سازی اراضی ۷.۵ هکتاری نهضت ملی مسکن مهاباد در دست اجراست و هم‌اکنون بالای ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در بازدید از روند آماده‌سازی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد که با حضور نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و مسوولان این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: آماده‌سازی این طرح در حال انجام بوده و این روند در مراحل نهایی است و تا ماه‌های آینده آماده واگذاری به متقاضیان می‌شود.

وی بیان کرد: اراضی ۷.۵ هکتاری مهاباد قابلیت بارگزاری ۸۰۰ واحد مسکونی را دارد که به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: آماده‌سازی اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن شامل تأمین زمین، اجرای زیرساخت‌ها و تقسیم‌بندی قطعات برای واگذاری به متقاضیان است.

آرامون افزود: روند آماده‌سازی اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با سرعت در حال اجراست.