تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های المپیک ناشنوایان را با شکست مقابل اوکراین به پایان رساند، این تیم باید برای صعود به مرحله حذفی یک دیدار دیگر برگزار کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار چهارم و پایانی تیم «ب» والیبال ساحلی در مرحله گروهی بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز چهارشنبه (۲۸ آبان) مقابل اوکراین برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۲ به صفر (۲۱ به ۱۹ و ۲۱ به ۱۰) متحمل شکست شدند.

امیرعلی علیزاده و امیرحسین بابو کوهستانی ترکیب تیم ملی «ب» والیبال ساحلی را تشکیل می‌دهند. این ترکیب پیش از دیدار امروز برابر تیم «ب» آمریکا پیروز شده بود و مقابل تیم «الف» آلمان و اتریش نتیجه را واگذار کرده بود.

با شکست در دیدار امروز، تیم «ب» والیبال ساحلی ایران در رده چهارم گروه خود ایستاد و باید برای صعود با تیم «الف» استرالیا رقابت داشته باشد. در صورت پیروزی در این دیدار، تیم «ب» والیبال ساحلی ایران راهی جدول ۱۶ تیمی می‌شود.

پیش از این تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با ترکیب حسام‌الدین خیراندیش و مسعود رستگار وارد این مرحله شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.