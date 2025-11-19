پخش زنده
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر مراکز خارج از کشور خود را در قالب یک سری اهداف کلی که شامل تسکین آلام بشری و گسترش عدالت سلامت در فراتر از مرزهاست را تاسیس میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کولیوند گفت: در قرآن ذکر شده است که اگر فردی را نجات دهید انگار تمام انسانها را نجات دادهاید لذا ما به موضوع تاسیس مراکز در کشورهای جهانی از این منظر نیز اهمیت میدهیم. خدمات سلامت برای کاهش آلام و زنده نگه داشتن مردم، از جمله اقداماتی است که در این مراکز انجام میشود. در کشور ما هر کالایی قیمتی دارد، اما در حوزه سلامت نام آن را ارزش نسبی خدمات سلامت میگذارند، زیرا این خدمات قابل قیمتگذاری نیستند و تنها خداوند است که ارزش این خدمات را میداند.
کولیوند ادامه داد: ما با توجه به وظایفی که دین و نگاه انسانی برعهده ما گذاشته است کار تاسیس مراکز خارجی را انجام میدهیم. تسکین آلام بشری و حمایت از سلامت انسانها بدون تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی، ارائه خدمات درمانی، توانبخشی، دارویی به کسانی که نیازمند هستند از اهدافی است که از تاسیس این مراکز دنبال میشود.
وی افزود: ارتقای جایگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سایر کشورها، از جمله دیگر اهداف راهاندازی چنین مراکزی است و تقویت روابط انساندوستانه بین ملتها با ارائه خدمات سلامت و پزشکی، اتفاق میافتد.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: ما جزو پنج کشور برتر جهان از منظر صلیب سرخ جهانی هستیم، زیرا در زمینه خدمات امداد و نجات و پزشکی، جمعیت هلال احمر ایران میدرخشد.
وی با بیان اینکه توسعه خدمات سلامت و دسترسی در مناطق محروم و کمبرخوردار از دیگر اهداف ماست، تصریح کرد: غالب مراکز خارج از کشور ما در مناطقی احداث شده که مردم از دسترسی به خدمات محرومند و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در آن اماکن به فقرا و نیازمندان خدمات درمانی ارائه میدهد.
وی با اشاره به اینکه هدف دیگر از راهاندازی مراکز خارجی حمایت از ارائه خدمات درمانی به هموطنان حاضر در کشورهای خارجی است، بیان کرد: کشور امارات بیش از ۷۰۰ هزار ایرانی مقیم دارد و در کشور عراق نیز به صورت مستمر زائران عتبات عالیات حضور دارند و بنابراین از اهداف مهم دیگر ما، ارائه خدمات به این افراد است.
کولیوند افزایش گردشگری سلامت را از دیگر اهداف توسعه مراکز خارجی عنوان و تصریح کرد: مرکز کنیا روز به روز توسعه پیدا کرده است و ما اصلا دنبال نگاه اقتصادی به مراکز نیستیم، اما نگاه ما این است که این مراکز باید خودگردان باشند و نیاز به حمایت مالی از کشور ما نداشته باشند که این اتفاق در کنیا نیز افتاده است و امروز بخش اپتومتری و بینایی سنجی یکی از مراکز در کنیا تکمیل میشود و تکمیل بخش تخصصی جراحی چشم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به افتتاح پروژههای درمانی جدید در کنیا اظهار کرد: راهاندازی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان از امروز انجام میشود و بخشهای همودیالیز و توانبخشی و همچنین کلینیک طب سنتی راهاندازی خواهد شد. علاوه بر این محمولههای دارویی ساخته شده در داخل کشور به کنیا ارسال شده که نشاندهنده توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید دارو است.
حسن محمودی، مدیرکل مراکز سلامت خارج از کشور نیز در این مراسم اظهار کرد: با هدف ارتقای دیپلماسی، به زودی کمیته همکاریهای بینالمللی سلامت را در جمعیت هلال احمر راه اندازی میکنیم که افراد صاحبنظر در این کمیته حضور خواهند داشت که شامل حوزه توانبخشی و بینالمللی هلال احمر و مرکز پزشکی حج و زیارت و بیمارستان نورافشار و سازمان تدارکات پزشکی، مدیرکل آفریقا، آسیای جنوبی و اوراسیای وزارت امور خارجه، اداره کل بینالملل وزارت بهداشت و دبیر گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی، جامعه المصطفی و انجمن گردشگری سلامت کشور خواهد بود.