به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار گفت: این اعتبار برای ارتقای سطح خدمات درمانی در مناطق کمتر برخوردار استان و به‌منظور تسهیل دسترسی ساکنان بخش میانکوه به خدمات پزشکی اختصاص پیدا کرده است.

مردانی افزود: با توجه به نیاز جدی مردم منطقه به خدمات درمانی، این طرح از اولویت‌های استان در حوزه سلامت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که عملیات اجرایی پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است و اکنون با تأمین بخشی از منابع مالی، تکمیل مرحله نخست سرعت خواهد گرفت.

وی افزود: مرحله نخست طرح شامل اجرای اسکلت ساختمان است و اعتبار تخصیصی فعلی برای تکمیل همین مرحله کاربرد دارد.