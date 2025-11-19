پخش زنده
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به مکاتبه با دادگستری برخی از حوزههای قضایی درباره عدم ارجاع به موقع دادخواستها و شکوائیهها گفت: علت عدم اقدام به موقع در ارجاع دادخواستها به معاونت نظارت دیوان عالی کشور گزارش گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور بر تعیین تکلیف دادخواستهای بدون ارجاع در جهت کاهش اطاله دادرسی در محاکم تاکید کرد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور افزود: در این رابطه طی مکاتبه با دادگستری برخی حوزههای قضایی تاکید شده است که در خصوص عدم ارجاع برخی دادخواستها و شکوائیهها مراتب به شعب مربوط اعلام و موارد سریعا تعیین تکلیف شوند.
مرتضوی با اشاره به اینکه عدم ارجاع دادخواست از سوی معاون ارجاع حوزههای قضایی به شعب ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد به تشریح برخی از این عوامل پرداخت و گفت: عدم رعایت شرایط شکلی، عدم صلاحیت موضوعی، عدم مستندات کافی، عدم رعایت مهلتهای قانونی و وجود اختلافات در صلاحیت از جمله دلایلی است که ممکن است دادخواست به شعب ارجاع نشود، لذا محاکم با شناسایی علل بر ارجاع به هنگام دادخواستها اقدام نمایند.
وی افزود: دلایل عدم ارجاع دادخواست، میتواند بسته به شرایط خاص هر پرونده متفاوت باشند و ممکن است عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر باشند و لازم است ضمن بررسی علل عدم ارجاع به موقع و اقدام در جهت ارجاع سریع مراتب به معاونت نظارت گزارش گردد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به تاکیدات رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر نظارت بر عملکرد محاکم در زمینه اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی گفت: نظارت و ارزیابی آراء قضات از طریق سامانه و به صورت مستمر و یا از طریق بازدید میدانی از محاکم صورت میگیرد و میزان نقض آراء، آمار پروندههای موجود، مختومه، اوقات دادرسی و میانگین زمان رسیدگی در محاکم و در راستای اجرای شاخصهای ارزیابی موجود از جمله اتقان آراء، رضایتمندی مراجعین و ... مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نظارت بر عملکرد محاکم و دادگستریهای سراسر کشور یکی از برنامههای عملیاتی ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور در دوره تحول و تعالی است که این مجموعه عالی قضایی از ابتدای سال جاری بازرسی میدانی از محاکم ۳ استان را با حضور هیات بازرسی و قضات عالی رتبه دیوان به انجام رسانده است و نتایج این بازرسیها طی گزارشی به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است.
حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در سرکشیها و بازدیدهای میدانی، آسیبشناسانه و مسئلهمحور خود از مراجع و مراکز قضایی بر نظارت مستمر و مکرر مسئولان بر زیرمجموعه خود تاکید داشته است و در ماه گذشته نیز با صدور دستورالعملی مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره درباره نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، بر نظارت رؤسای دادگستری و دادستانها به پروندههای موضوع این دستورالعمل و روند رسیدگی به آن به ویژه اوقات دادرسی تاکید داشته است؛ لذا با توجه به تاکیدات موکد رئیس قوه قضائیه نسبت به اهمیت نظارت بر محاکم؛ معاونت نظارت دیوان عالی کشور با رصد مستمر آراء، از طریق سامانههای موجود در ارزیابی کیفیت و اتقان آراء صادره اقداماتی منتهی به تحول و تعالی را در دستور کار قرار داده است.