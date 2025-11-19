معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره کلاهبرداری‌های سایبری در ایام حراج‌های بزرگ هشدار داد و گفت یکی از شایع‌ترین تخلفات، فروش کالا‌های تقلبی به جای کالای اصلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ جواد مختاررضایی با بیان اینکه هر سال در این ایام گزارش‌های متعددی از کلاهبرداری‌های اینترنتی به پلیس فتا ارسال می‌شود، توضیح داد: یکی از شایع‌ترین تخلفات، فروش کالا‌های تقلبی به جای کالای اصلی است. مجرمان با ایجاد صفحات و فروشگاه‌های ناشناس و ارائه قیمت‌های غیرواقعی، کاربران را فریب می‌دهند و در نهایت یا کالای بی‌کیفیت ارسال می‌شود و یا هیچ محصولی تحویل داده نمی‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا همچنین درباره ارسال لینک‌های جعلی و فیشینگ هشدار داد و گفت: این لینک‌ها معمولاً از طریق پیامک، ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و کاربر را به صفحات تقلبی هدایت می‌کنند. این صفحات ممکن است بدافزار داشته باشند و اطلاعات حساس کاربران مانند رمز‌های پویا، اطلاعات کارت بانکی و سایر داده‌های شخصی را سرقت کنند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: در ایام Black Friday، بسیاری از کاربران به دلیل عجله در خرید و فریب ظاهر شیک سایت‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی، قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند. بسیاری از این صفحات تنها چند ساعت فعال هستند و پس از دریافت وجه، ناپدید می‌شوند.

او در ادامه تاکید کرد: هر فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشد. خرید از سایت‌هایی که اینماد ندارند، از نظر پلیس فتا معتبر نیست و در صورت وقوع کلاهبرداری، پیگیری حقوقی بسیار دشوار خواهد بود و مسئولیت آن عمدتاً بر عهده خریدار خواهد بود.

او شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری در این ایام را، این مواد عنوان کرد:

ارسال لینک‌های فیشینگ با عنوان تخفیف ویژه

صفحات پرداخت جعلی

فروش اجناس چینی یا تقلبی به جای کالای اصلی

دریافت وجه و ارسال نکردن کالا

سرقت اطلاعات کارت بانکی هنگام خرید عجولانه

این مقام انتظامی در پایان خطاب به شهروندان توصیه کرد: در ایام تخفیف‌های بزرگ، با دقت و آگاهی خرید کنید، تنها از فروشگاه‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید نمایید، روی هیچ لینک ناشناسی کلیک نکنید و اطلاعات بانکی خود را در صفحات مشکوک وارد نکنید.