به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه اشتغال استان از ایجاد ۳ هزار و ۷۷۳ فرصت شغلی توسط ۲۶ دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه شهری و روستایی خبر داد.

هاشمی گفت: در شرایطی که مردم دغدغه اشتغال و معیشت دارند با هیچ مدیری در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار تعارف نداریم و همه ملزم به انجام تعهدات خود در این حوزه مهم هستند.

به گفته وی اشتغال روستایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی باید باشد.

هاشمی همچنین با بیان اینکه امسال تسهیلات حوزه اشتغال خانگی استان ۶۷ درصد افزایش داشته است، افزود: تسهیلات اشتغال پارسال ۱۳۴ میلیارد تومان بوده است و امسال به ۲۰۱ میلیارد تومان افزایش یافته است که همه بانک‌های عامل موظفند نسبت به اعطای تسهیلات این بخش به موقع اقدام کنند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: در یک ماه اخیر نیز هزار و ۶۲۰ فرصت شغلی جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و هزار و ۷۰۱ فرصت شغلی هم توسط بخش خصوصی و دفاتر کاریابی ایجاد شده که بیشتر در حوزه خدمات و صنعت و کشاورزی بوده است.

اشرفی مهلت اعطای تسهیلات به متقاضیان را تا پایان سال اعلام کرد و گفت: دستگاه‌ها نسبت به معرفی متقاضیان و بانک‌های عامل نسبت به اعطای تسهیلات با سرعت بیشتری اقدام کنند.