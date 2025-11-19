رئیس دانشگاه گیلان از ایجاد نخستین مرکز آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی «باغ گیاه شناسی و جنگل استان» بزودی در دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه گیلان در نشست بررسی مسائل و مشکلات دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا گفت: برای نخستین بار، مرکز آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی باغ گیاه شناسی گیلان، متناسب با خاک و آب و هوای استان در یک و نیم هکتار راه اندازی خواهد شد که تا ۳ هکتار هم افزایش می‌یابد.

علی باستی افزود: جنگل آموزشی و تحقیقاتی و زراعت چوب در ۲۰ هکتار از سوی دانشجویان این دانشکده در شهرستان صومعه سرا درحال اجراست که علاوه بر تولید چوب، درآمد حاصل، در توسعه و تجهیز دانشکده تأثیر بسزایی دارد.

وی گفت: دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، در زمینه آموزشی و تحقیقاتی، چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید، در مجلات دانشگاهی و به عنوان یک دانشکده استاندارد، مقام برتر دانشکده‌های کشور را کسب کرده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و فرماندار صومعه‌سرا هم دراین نشست، بر حمایت از برنامه‌ها و تجهیز به روز دانشکده، زیرساخت، توسعه و ارتقاء دانشکده به دانشگاه منابع طبیعی صومعه‌سرا تاکید کرد.

مدیر کل شیلات گیلان نیز در این نشست، بر حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی شیلات و آبزی پروری و ارائه تجهیزات مورد نیاز برای ساخت کارگاه پرورش ماهی برای تولید کیفی و کمی ماهی در دانشکده تاکید کرد.

۷۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا در رشته‌های علوم مهندسی جنگل، شیلات، طبیعت و محیط زیست به تحصیل اشتغال دارند.