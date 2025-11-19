دبیرهفتمین جشنواره ملی فردوسی از رقابت بیش از ۱۱ هزار دانش آموز در این جشنواره خبر داد و گفت: در پایان فرآیند داوری، ۹۱ دانش‌آموز در قالب رتبه‌های اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر انتخاب و معرفی شدند.

بهزاد احمدپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به روند برگزاری این رویداد ملی گفت: هفتمین دوره جشنواره امسال با مشارکت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد.



احمدپور افزود: فرایند ثبت‌نام و ارسال آثار از بهمن‌ماه آغاز شد و دانش‌آموزان تا پایان اردیبهشت فرصت داشتند آثار خود را در سامانه جشنواره بارگذاری کنند.

دبیر هفتمین جشنواره ملی فردوسی گفت: پس از این مرحله، کار داوری وارد مرحله اجرا و در مجموع بیش از ۱۱ هزار اثر از طریق دبیرخانه دریافت شد.

به گفته دبیر جشنواره ملی فردوسی، داورانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد و کانون پرورش فکری آثار دانش‌آموزان را در رشته‌های داستان، نثر ادبی، پژوهش، گلستان‌خوانی، بازخوانی و بازآفرینی گلستان و شاهنامه‌خوانی بررسی کردند.

وی با اشاره به حضور گسترده فرهنگیان در این جشنواره گفت: در این دوره، حدود ۷۰۰ نفر از معلمان مدارس استعداد‌های درخشان نیز در چهار رشته رقابت کردند و روند داوری آثار آنان تا مهرماه به پایان رسید.

احمدپور گفت: در پایان فرآیند داوری، ۹۱ دانش‌آموز در قالب رتبه‌های اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر انتخاب و معرفی شدند. همچنین از میان فرهنگیان شرکت‌کننده، ۱۳ نفر در رشته‌های مختلف عنوان برگزیده جشنواره را کسب کردند.

به گفته دبیر جشنواره، پنج اداره استعداد‌های درخشان کشور به سبب مشارکت چشمگیر و پنج مدرسه سمپاد نیز به علت بیشترین میزان مشارکت دانش‌آموزی، ادارات و مدارس برگزیده هفتمین جشنواره ملی فردوسی معرفی شدند.