سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی گفت:نمایشگاههای تخصصی باید به اکوسیستم دانش، فناوری و بازار تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و ماشینآلات کشاورزی با حضور فعالان بخش کشاورزی داخلی و هیأتهای خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ارومیه برگزار شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی در این آیین با تاکید بر ضرورت هدفگذاری دقیق برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی، گفت: نمایشگاههای تخصصی باید به اکوسیستم دانش، فناوری و بازار تبدیل شوند.
این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی در حوزههای ماشینآلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، نهادهها و سامانههای نوین آبیاری و همچنین هیاتهایی از کشورهای عمان، ترکیه، ارمنستان و عراق برگزار میشود.
نمایشگاه مذکور از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه از ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ شب در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی واقع در پارک جنگلی ارومیه برای بازدید عموم مردم و بهرهبردارن بخش کشاورزی دایر است.