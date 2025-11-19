کیفیت هوای یزد در وضعیت «زرد» قرار گرفت
اداره کل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار سطح زرد از افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در روزهای پنجشنبه تا دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد که با شمالی شدن جریانات و کاهش دما، تا اوایل هفته آینده هوای استان سرد خواهد شد.
همچنین به دلیل پایداری نسبی جو و سرمای شبانه، افزایش غلظت آلایندههای جوی در نیمه اول روز در مناطق صنعتی و پرتردد پیشبینی میشود.
در پی این وضعیت، هشدار سطح زرد آلودگی هوا صادر شده و از شهروندان خواسته شده است که فعالیتهای فیزیکی در فضای باز را کاهش دهند و از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
صنایع آلاینده نیز توصیه به کنترل فعالیتهای خود شده است.
سازمانهای مسئول موظف به پایش مداوم شاخص آلودگی هستند تا تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت مردم اتخاذ شود.