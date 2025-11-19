رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان اعلام کرد که مأموران یگان حفاظت این اداره با اخذ مجوز قضایی و همکاری نیروی انتظامی، موفق به کشف و توقیف ۱۳ قطعه کبک زنده، ۲۲ عدد قفس چوبی و سایر ادوات صید غیرمجاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آوات بازیار افزود: این اقدام پس از گزارش‌های مردمی مبنی بر زنده‌گیری و نگهداری غیرقانونی پرندگان وحشی در شهرستان بوکان انجام شد.

وی در ادامه گفت: پس از ورود به محل، ادوات صید و پرندگان زنده توقیف و صورت‌جلسه قانونی تنظیم شد.

همچنین پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان تأکید کرد: پس از اطمینان از سلامت کبک‌های کشف‌شده، این پرندگان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.

وی در پایان از همکاری شهروندان و دوستداران طبیعت قدردانی و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.