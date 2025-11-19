«درناهای کاغذی» در سالروز طوفان الاقصی ساخته شد
همزمان با سالروز عملیات طوفان الاقصی و در راستای همدردی با کودکان فلسطین و غزه، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد اقدام به تولید ویدیویی با موضوع ساخت «درناهای کاغذی» کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
این درناهای کاغذی توسط گروهی از کودکان پاکستانی ساخته شدند تا احساسات صادقانه، همدردی و محبت خود را نسبت به کودکان مظلوم غزه ابراز کنند.
رایزنی فرهنگی کشورمان با برنامهریزی و هماهنگیهای گسترده توانست گروهی از کودکان را از مناطق مختلف شهر اسلامآباد گردهم آورد و این ویدئو را در فضایی صمیمی و امیدبخش به زبان اردو تهیه کند.
این ویدئوها توسط رایزنی فرهنگی کشورمان به زبان فارسی ترجمه و زیرنویس شد تا مخاطبان فارسیزبان نیز از این پیام انسانی و معنوی بهرهمند شوند.
همچنین، در ادامه این حرکت فرهنگی و نمادین، دو ویدئوی مستقل دیگر از دو استاد زبان فارسی در پاکستان، دکتر مظفر علی کشمیری و آقای یاور مهدی، نیز تولید شده است.
این اساتید با همراهی این جریان فرهنگی، از طریق ساخت درناهای کاغذی، پیام حمایت، همدلی و همصدایی خود را با کودکان و مردم مظلوم غزه ابراز کردهاند.