در مراسم تجلیل از فعالان عرصه کتاب در گرگان به صورت وبیناری از سه کتاب با نام های؛ تب نا تمام و خانم ماه و همسفر آتش و برف و تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی رونمایی شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت کشور و دومین رویداد ملی قهرمان در تهران از سه کتاب با نام های؛ تب نا تمام و خانم ماه و همسفر آتش و برف ، با موضوع خاطرات خانواده شهدای دفاع مقدس و تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی رونمایی شد .

در این مراسم که در گرگان برگزار شد از کتاب نان و ماهی با نویسندگی نصیبه رمضانی، خاطرات مادر شهید ابوطالب جلالی شهید جاوید الاثر دفاع مقدس رونمایی شد.

محمد حمیدی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار با توصیه جوانان به بازگشت به مطالعه کتاب در کنار استفاده از اینترنت گفت : با توجه به اینکه پشت تدوین کتاب و حتی خلاصه کردن کتاب یک اندیشه و علم و تجربه وجود دارد مطالعه کتاب بسیار بار علمی بیشتری از جستجو در اینترنت دارد و از طرفی نویسندگان و ناشران کتاب هم باید از همه هنر و ابزار فن آوری برای جذابیت مطالعه و کتاب خوانی جوانان استفاده کنند.

از پدر شهیدحجت الاسلام نیازمند ، همسر شهید و سه فرزندانش از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و از خانواده سرباز شهید دوگونجی از شهدای اهل سنت دفاع مقدس ۱۲ روزه فراجا تجلیل شد.