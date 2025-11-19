پخش زنده
فرماندار سلماس بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات حملونقل و اجرای اقدامات هماهنگ برای بهبود وضعیت ترافیکی شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی علائی در ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد، با تشریح مهمترین چالشهای ترافیکی سلماس، ساماندهی دستفروشان را نخستین اقدام مؤثر در ایجاد نظم شهری عنوان کرد و افزود: این طرح با همراهی شورای تأمین اجرا شده و رضایت گسترده شهروندان را به دنبال داشته است.
وی همچنین از آمادهبهکاری خودروی ثبت تخلفات رانندگی در سطح شهر خبر داد و این اقدام را گامی مهم در ارتقای انضباط ترافیکی دانست.
فرماندار سلماس با تاکید بر ضرورت بازطراحی ورودیهای شهر و تعیین دقیق حریم شهری گفت: اصلاح ورودیها نقش مهمی در تسهیل تردد شهری و بینشهری خواهد داشت.
علائی در ادامه همچنین خواستار بررسی فوری طرحهای مرتبط با ترافیک و حملونقل توسط دستگاههای استانی و اجرای هماهنگ برنامهها برای ارتقای وضعیت ترافیکی سلماس شد.