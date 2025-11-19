به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی امیریان، دونده پرافتخار سیستان و بلوچستان به فینال دوی ۸۰۰ متر بازی‌های کشور‌های اسلامی صعود کرد.

امیریان، دارنده مدال نقره دوی ۸۰۰ متر آسیا و عضو تیم ملی دوومیدانی ایران از سیستان و بلوچستان؛ در مرحله مقدماتی، در گروه نخست پس از ابوبکر عبدالله از قطر و عبدالرحمن الاصل از مراکش، رتبه سوم را کسب کرد و راهی مرحله نهایی شد.

در گروه دوم نیز تام درادریگا از اوگاندا، فیصل مغربی از عربستان، ابراهیم الزفیری از کویت و عبدالرحمن ابراهیم از جیبوتی به فینال راه یافتند که همگی زمان‌هایی کمتر از یک دقیقه و ۵۰ ثانیه به ثبت رساندند.