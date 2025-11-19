اداره‌کل انتقال خون استان یزد با اعلام نیاز به تقویت ذخایر خونی، از مردم نوعدوست استان دعوت کرد برای اهدای خون اقدام کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره‌کل انتقال خون استان یزد روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه‌ای از مردم نیکوکار استان خواست برای تقویت ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند، در یک حرکت انسان‌دوستانه در مراکز اهدای خون حضور یابند.

در این اطلاعیه با اشاره به نیاز شدید به برخی گروه‌های خونی از جمله A منفی، A مثبت، O منفی، O مثبت، AB مثبت و B مثبت آمده است: مشارکت مردم، تضمین‌کننده تأمین خون سالم برای بیماران و عامل جلوگیری از معطلی بیماران در اتاق‌های عمل و مراکز درمانی است.

اداره‌کل انتقال خون یزد از همه هم‌استانی‌ها خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، دیگران را نیز به این عمل خداپسندانه دعوت کنند و یادآور شد: نشر اهدای خون نشر معروف است؛ با تشویق اطرافیان خود در ثواب نجات جان بیماران شریک شوید.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: این روز‌ها هیچ بیماری نباید منتظر خون بماند و این را مردم فهیم یزد سال‌هاست به‌خوبی ثابت کرده‌اند.