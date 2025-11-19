رئیس جمهور، اجرای قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تفسیر ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و همچنین، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را که در نشست چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴ آبان به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت‌ علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، معاونت حقوقی رئیس جمهور و ستاد کل نیرو‌های مسلح، ابلاغ کرد.

رئیس جمهور، همچنین استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران را که در نشست چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

آقای پزشکیان، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران را نیز که در نشست چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴ آبان به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت حقوقی رئیس جمهور، ابلاغ کرد.