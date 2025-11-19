پخش زنده
با تلاش ماموران انتظامی شهرستان ابهر در بازرسی از یک دستگاه خودرو ۲ میلیون ۶۴۰ قطعه مرغ زنده قاچاق کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت مشکوک شده و آنرا متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بررسی از خودرو تعداد ۲ هزار ۶۴۰ قطعه مرغ زنده قاچاق کشف و ضبط کردندکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش مرغهای کشف شده بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ابهر ضمن بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ نوروزی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق در دستور کار پلیس قرار دارد و با هرگونه قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد؛ از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به شماره ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.