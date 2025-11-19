پخش زنده
در میزگرد تخصصی «ترانزیت و توسعه کریدور شمال-جنوب» در آیین اختتامیه اجلاس استانداران خزر، بر توسعه کریدور شمال-جنوب و افزایش ظرفیتهای ترانزیتی و بندری تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سومین پنل تخصصی اختتامیه اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر با حضور نمایندگان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد و شرکتکنندگان بر توسعه کریدور شمال-جنوب و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای ترانزیتی و بندری تأکید کردند.
در این نشست، شرکتکنندگان کریدور شمال-جنوب را به عنوان مسیر ترانزیتی کلیدی مورد بررسی قرار دادند و بر نقش این مسیر در تسهیل تجارت و حمل و نقل کالاها از بنادر شمالی ایران به بازارهای جنوبی تأکید کردند. کارشناسان حاضر اعلام کردند که استفاده کامل از ظرفیتهای این کریدور میتواند زمان حمل کالاها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و هزینهها را به شکل قابل توجهی پایین آورد.
با توجه به ظرفیت اسمی ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تنی بنادر حاشیه دریای خزر و عملکرد حدود ۴۲ میلیون تنی در سال ۲۰۲۴، اعضای این میزگرد نگرانی خود را از استفاده محدود از ظرفیتها مطرح کردند و بر ضرورت توسعه زیرساختهای بندری و هماهنگی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها تأکید کردند.
آبایی مسئول این میزگرد در سخنرانی خود بر اهمیت هماهنگی میان استانداران، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای الکترونیکی مبادلات اسناد و اطلاعات تأکید کرد.
وی همچنین از ایجاد کمیتههای تخصصی برای پیگیری توسعه ترانزیت و سرمایهگذاری مشترک خبر داد.
شرکتکنندگان توافق کردند که توسعه همکاریهای لجستیکی و ارتقا ظرفیت عملیاتی بنادر، همراه با رعایت استانداردها و کاهش تراز آب دریای خزر، به عنوان اولویتهای اصلی اجلاس پیگیری شود.