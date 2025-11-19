فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری و کشف ۴۵۰ عدد سکه تقلبی و مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: در پی مراجعه ۲ شهروند به مأموران پلیس آگاهی الیگودرز و اعلام اینکه ۳ نفر در قبال فروش مقادیری سکه تقلبی مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرده‌اند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ علی اسدالهی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری را در این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: متهمان به ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف و ۴۵۰ عدد سکه تقلبی از آنان کشف شد.

سرهنگ اسدالهی در پایان ضمن هشدار به مجرمان و سودجویان که پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: شهروندان فریب افراد فرصت طلب و سودجو را نخورند و در صورت برخورد با اینگونه موارد بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را در جریان قرار دهند.