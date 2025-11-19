رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای آزمایشی برنامه درسی پایه اول ابتدایی در ۸ مدرسه در استان تهران خبر داد و گفت: دانشگاه فرهنگیان می‌تواند در نقش راهبر و مجری آموزشی، نقش‌آفرینی مهمی در توسعه این الگو داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هم‌اندیشی حجت الاسلام علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با روسای پردیس‌ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان استان تهران برگزار شد. این نشست با هدف بررسی سطح تعاملات دو مجموعه، تبیین نیازهای مشترک و هم‌افزایی در فرایندهای تربیتی و برنامه‌درسی شکل گرفت.

لطیفی با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم‌وتربیت کشور، بر ضرورت تقویت ارتباطات هدفمند میان دو مجموعه تأکید کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تجربه موفق کارگاه‌های «تربیت مؤلف» و مشارکت معلمان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در این برنامه‌ها، گفت: پژوهش‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازهای برنامه‌درسی دنبال می‌شود و انتخاب مجریان پژوهش بر اساس چهارچوب‌های مشخص صورت می‌گیرد.

وی افزود: شبکه ارتباطی وزارت آموزش‌وپرورش، به‌ویژه معلمان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان، در اولویت همکاری‌های پژوهشی و تخصصی قرار دارند.

بخش دیگری از سخنان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به ضرورت هماهنگی برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان با «طرحواره تحول در برنامه درسی» اختصاص داشت. وی با اشاره به آغاز اجرای این تحول از پایه اول ابتدایی، اظهار کرد که دانشگاه فرهنگیان باید یکی از اضلاع اصلی این فرایند باشد.

لطیفی با تشریح سه رکن اصلی طرحواره تحول در برنامه درسی، تبیین شفاف انتظارات، ارائه برنامه درسی مدرسه‌ای متناسب با نیاز مدارس، و استقرار نظام پشتیبانی اجرایی، بر لزوم حضور فعال دانشگاه فرهنگیان در این پروژه تأکید کرد.

وی از اجرای پایلوت برنامه درسی پایه اول ابتدایی در ۸ مدرسه در استان تهران خبر داد و افزود: دانشگاه فرهنگیان می‌تواند در نقش راهبر و مجری آموزشی، نقش‌آفرینی مهمی در توسعه این الگو داشته باشد.

در پایان نشست، رئیس سازمان پژوهش خواستار تثبیت سازوکارهای ارتباطی، برگزاری جلسات مشترک منظم و تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه آموزش ابتدایی و برنامه‌درسی شد و تأکید کرد: رویکرد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نسبت به دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر همکاری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک است و باید این سطح از تعاملات به شکل نظام‌مند ارتقا پیدا کند.