مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: تا ایام الله دهه فجر یک هزار و ۵۹۶ کلاس درس در قالب ۲۷۸ پروژه در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی اکبر صمیمی بعد از ظهر سه شنبه در آئین بهره برداری از مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه زهرا (س) تکاب با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم دولت در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است، اظهار کرد: ما معتقدیم آموزش کیفی زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های فیزیکی و امکانات آموزشی در همه مناطق به‌صورت عادلانه در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استان همچنان با کمبود پنج هزار کلاس درس مواجه است، گفت: امسال یک هزار و ۵۹۶ کلاس درس در قالب ۲۷۸ پروژه در حال ساخت است که تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهیم رساند، این حرکت، گامی بلند در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی تصریح کرد: توانستیم تمام مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز را در سطح استان ریشه‌کن کنیم و در ادامه نیز ۱۷ مدرسه سنگی تا پایان اسفندماه برچیده خواهند شد.

صمیمی در ادامه سخنان خود، بر اهمیت عدالت در کیفیت آموزشی تأکید کرد و گفت: عدالت فقط در ساختمان و تجهیزات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه عدالت در کیفیت آموزشی، محور دوم دولت چهاردهم است.

وی یادآور شد: کیفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدارس در همه مناطق باید هم‌تراز باشد، برای این منظور، دوره‌های ویژه ارتقای مهارت حرفه‌ای معلمان، بازآموزی روش‌های نوین تدریس و به‌روزرسانی محتوای آموزشی در دستور کار ما قرار دارد تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از استان احساس فاصله نکند.